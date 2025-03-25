В Раменском округе пройдет театральный фестиваль «Театр на куличках»

Второй год подряд в Раменском округе пройдет открытый театральный фестиваль «Театр на куличках». 5–6 апреля на сцене ДК «Победа» выступят 17 театральных коллективов из Подмосковья и Москвы с разноплановыми постановками — от клоунады до иммерсивного театра, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организаторы фестиваля познакомят зрителей с театральной культурой широкого территориального спектра. Среди участников — коллективы из Балашихи, Москвы, Чехова, Красногорска, Коломны, Жуковского и Раменского.

По традиции, на фестивале не будут представлены спектакли местных театров ДК «Победа». Как пояснил актер театра и кино, режиссер театральной студии «Маски» Константин Мороз, их жители могут увидеть в любое время, а «Театр на куличках» призван показать что-то необычное.

Одним из ярких событий станет показ «Лесных сказок» бродячего уличного театра «Аннушка и трамвай». Это кукольный спектакль по мотивам песен группы «Король и шут» и духовных стихов под живую музыку на волынке.

Хедлайнером фестиваля выступит московский театр АТСМ «ЗРИТель» со спектаклем «Ненормальные люди» — комедией с элементами драмы по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Севидж».

Программа фестиваля рассчитана на разные возрастные категории. С утра и до обеда пройдут детские спектакли, после обеда — подростковые, а вечером — для взрослых. Также запланированы мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу, изготовлению театральных брелоков и раскрашиванию масок.

В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии событийного туризма Russian Event Awards. Его второй раз проводит команда ДК «Победа» под руководством директора Ирины Барыбиной.

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