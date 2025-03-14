В Раменском округе пройдет концерт оркестрового отдела

Концерт оркестрового отдела состоится в детской школе искусств № 2 в Раменском. Он пройдет в рамках парада фестивалей отделений школы 16 марта в 12.00, сообщает пресс-служба администрации округа.

На нем выступят камерный оркестр, детско-юношеский эстрадно-джазовый оркестр RAMJAZZBAND, вокальный ансамбль и обучающиеся по классу тромбона.

«Ярчайшее событие для нас — новый парад фестивалей, на котором мы покажем все самые лучшие, яркие и интересные номера, а также поговорим о важном событии для нашей страны — Великой Победе!» — поделились организаторы.

Музыкальный вечер пройдет в рамках парада фестивалей школы, посвященных 80-й годовщине Победы. Всего таких концертов намечено девять. Все они пройдут в школе по 5 апреля включительно. Посетить их можно бесплатно.

Следующий концерт состоится 17 марта. На нем выступят музыканты класса фортепиано, начало в 17.00. Затем 18 марта в 18.00 гостей школы ждет концерт, на котором выступят воспитанники отделений флейты, трубы, а также духовой оркестр. Начало в 18.00. В среду, 19 марта, в рамках фестиваля выступят обучающиеся вокально-хорового отделения. Начало в 18.30. Возрастное ограничение: 0+.

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