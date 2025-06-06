В Раменском округе пройдет IV Пионовый фестиваль

14 июня в усадьбе Быково Раменского муниципального округа пройдет IV Пионовый фестиваль. Мероприятие организовано в рамках проекта по восстановлению усадьбы и привлечению внимания к волонтерской деятельности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пионовый фестиваль в усадьбе Быково Раменского округа станет ярким событием начала лета. Организаторы обещают гостям насыщенную программу с 12:00.

На территории усадьбы развернется ярмарка местных мастеров, где можно будет приобрести сувениры и изделия ручной работы. Также запланированы мастер-классы по цветочному делу и экскурсии по живописным уголкам усадьбы.

Одной из главных площадок фестиваля станет концертная сцена у пруда. Здесь выступят музыкальные коллективы, исполняющие народные и современные композиции. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Особое внимание в этом году организаторы уделяют благотворительной составляющей фестиваля. Проект #SAVEBYKOVO направлен на сохранение исторического облика усадьбы Быково. Часть средств, вырученных от продажи сувениров и угощений, будет направлена на восстановительные работы.

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