В Раменском округе открыли фотовыставку к 100-летию города

Фотовыставка к 100-летию Раменского открылась 20 апреля на ограждении Троицкого храма в Раменском округе Подмосковья. В экспозицию вошли 45 работ фотографа Артема Воробьева, посвященных истории храмов и приходов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уличная экспозиция разместилась на ограждении собора Троицы Живоначальной. В нее вошли 45 лучших работ Артема Воробьева, созданных за последние 15 лет. Проект приурочили к вековому юбилею города. Он объединил художественную фотографию и историю родного края, представив фотолетопись храмов и приходов округа.

