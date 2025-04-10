В Раменском округе открылась выставка в преддверии Пасхи

Художник объединения «Гжель» Татьяна Сивова, потомственная талантливая гжельская мастерица, автор многих сюжетных и пейзажных композиций рассказала о новой выставке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Татьяна Сивова, художник Объединения «Гжель», потомственная талантливая гжельская мастерица, автор многих сюжетных и пейзажных композиций рассказала раменским корреспондентам о новой выставке.

Она отметила, что гжельская посуда, сама по себе, смотрится очень нарядно, а гжельские фарфоровые заводы на протяжении истории своего существования нередко выпускали изделия для храмов. Поэтому гжельская посуда очень гармонично вписывается пасхальную тематику.

«Здесь представлены работы всех художников, и не только за последний год. В творчестве каждого художника именно пасхальная тема очень важна, и поэтому каждый из художников изобразил, наверное, что-то по-своему. Кто-то представил работы в цвете, кто-то в традиционной росписи кобальтом, кто-то — в цветочной росписи, кто-то — в сюжетной», — сказала Татьяна Сивова.

Гжельские изделия смотрятся привлекательно и в кобальтовой технике, и в надглазурной. Надглазурная роспись парадная, яркая и радует глаз, а на более спокойной кобальтовой росписи очень празднично смотрятся украшенные яйца и кулич. Когда художник создает свои работы, он черпает вдохновение из традиций мастеров прошлого, исторических событий нашей Родины, окружающей родной природы. Каждый художник уникален: например, если взять работы Виктории Неделиной, можно отметить, что художница работает в технике глазурной росписи, у нее очень тонкое чувство и графики, а изделия излучают нежность. Эти работы в сочетании с синим кобальтом и золотом смотрятся очень нарядно.

Выставка охватывает традиционную пасхальную символику: пасхальные яйца, в том числе и подарочные с бантами и на подставочках, точные орнаменты и излюбленные изображения храмов. Не обошлось и без модного пасхального зайчика. Представлены и рисунки: например, художница Наталья Маланина изобразила сценки, где дети обмениваются пасхальными подарками.

Выставка открыта для посещения для всех желающих. Она продлится всю Пасхальную седмицу. Возрастное ограничение: 6+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.