В Раменском округе 7 апреля пройдет микрофон «Ячитаю»

Очередная встреча проекта «Ячитаю» пройдет 7 апреля в 18:00 в Малом зале ДК «Сатурн». Темой вечера станет эпоха Оттепели — период в истории отечественной культуры, который ознаменовался подъемом поэтического слова и атмосферой внутренней свободы.

Участникам предложат обратиться к творчеству Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Роберта Рождественского и других авторов 1960-х годов. Организаторы напомнили, что именно в это десятилетие поэзия собирала стадионы и площади, а стихи становились частью общественной жизни.

Проект задуман как интерактивное пространство без строгого разделения на сцену и зал. Любой желающий сможет выйти к микрофону и прочитать любимые произведения. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Для выступающих предусмотрена предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHi_X-PLR9LVQOqPt6TejQ66PJ5jkDxMB08o-U41AionIc6w/viewform?clckid=7f233765

