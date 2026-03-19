В Раменском округе 27 марта пройдет «Ночь театрального искусства»

Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» пройдет 27 марта в 20:30 в Малом зале ДК «Сатурн» в Раменском округе. Мероприятие приурочено к Всемирному дню театра и юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция направлена на популяризацию театрального искусства и укрепление творческих связей между артистами и зрителями. Для гостей подготовлена интерактивная программа с творческими мастер-классами, где участники смогут познакомиться с особенностями актерской профессии на практике.

В рамках творческой встречи актеры ведущих коллективов ДК «Сатурн» проведут открытый диалог со зрителями. Они расскажут о работе над постановками, поделятся профессиональными секретами и ответят на вопросы аудитории.

В неформальной обстановке участники также обсудят актуальные тенденции театральной сферы и творческий путь исполнителей. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

