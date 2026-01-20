сегодня в 19:00

В Раменском округе 25 января пройдет массовое катание на льду ко Дню студенчества

В Раменском округе 25 января состоится празднование Дня студенчества с массовым катанием на льду, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Мероприятие пройдет на катке, расположенном на парковке стадиона «Сатурн» по адресу: ул. Народное Имение, 6А. Начало программы запланировано на 16:30.

Гостей ждут массовое катание на льду, выступления кавер-группы, диджей-сеты и интерактивные конкурсы. Для участия студентам необходимо предъявить студенческий билет, приветствуется наличие собственных коньков.

Организаторы отмечают, что праздник объединит спорт, музыку и развлечения, а также станет площадкой для новых знакомств среди молодежи. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.