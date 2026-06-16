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В Пушкинском театре прошли аншлаговые премьеры «Любовь и голуби»

Премьерные показы комедии «Любовь и голуби» состоялись 12 и 13 июня в Пушкинском музыкально-драматическом театре и прошли при полном зале. Трехчасовую постановку зрители приняли с большим интересом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В первых показах участвовали заслуженный артист России Дмитрий Быков в роли Васи Кузякина и Юлиана Суворова, сыгравшая Надю. Образ Раисы Захаровны воплотила Валентина Виленская. Соседей Митю и Шуру Вислухиных сыграли Евгений Башлыков и заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь. Роли детей Кузякиных исполнили Екатерина Ерина, Роман Бакке и Елена Фортовая.

Автор музыки, заслуженный артист России Андрей Семенов отметил, что рад обращению театра к пьесе Владимира Гуркина.

«Получился интересный, сильный, убедительный спектакль. Актеры не играют, а существуют в спектакле как люди, и это единственно возможный способ для такого материала. Видно, как эмоционально реагирует зал», — пояснил композитор.

Он добавил, что изначально не планировал писать музыку к «Любови и голубям», считая пьесу самодостаточной, однако в 2017 году в соавторстве с поэтом Сергеем Плотовым создал музыкальную версию, впервые представленную в Московском театре оперетты.

Московский театр оперетты помог с записью фонограммы, которую подготовили на «Тонстудии» киноконцерна «Мосфильм». Музыку исполнил оркестр театра под управлением автора, запись свел звукорежиссер Андрей Левин.

Режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Борис Урецкий поблагодарил правительство региона и администрацию городского округа Пушкинский за поддержку по программе «Театры малых городов» проекта «Культура малой Родины».

После премьер театр получил десятки положительных отзывов. В этом сезоне спектакль покажут 20 и 27 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.