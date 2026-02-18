В Пушкинском театре начали работу над детской лайт-оперой «Мишкина каша»

Пушкинский музыкально-драматический театр начал подготовку к премьере лайт-оперы «Мишкина каша», основанной на рассказах Николая Носова «Огурцы» и «Мишкина каша». Режиссером спектакля стал солист театра Дмитрий Бахталин, ранее работавший в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

По сюжету современные школьники Валька и Мишка попадают через портал в виртуальную реальность 1950-х годов. Там героев ждут приключения, открытия и переосмысление себя.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что выбор произведения связан с желанием работать с детскими спектаклями Романа Львовича и предоставить возможность постановки Дмитрию Бахталину. Кроме того, театр стремится создать спектакль в жанре между мюзиклом и оперой для школьников 8–12 лет.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» при поддержке Минкультуры РФ, министерства культуры и туризма Московской области, администрации Пушкинского и партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.