В Пушкинском округе прошел гала-концерт одаренных детей

Гала-концерт «Культурное поколение Подмосковья» прошел 18 мая в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева в городском округе Пушкинский. На сцене выступили лучшие ученики школ искусств региона и стипендиаты фонда «Новые имена», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В концерте приняли участие учащиеся, вошедшие в тройку лидеров среди обучающихся детских школ искусств Подмосковья, а также стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени И. Вороновой.

С приветственными словами к участникам, их наставникам и родителям обратились руководитель регионального центра «Камертон» Иван Бурцев и исполнительный директор фонда «Новые имена» Елена Ладыгина.

Зрители увидели выступления солистов-инструменталистов, инструментальных дуэтов, вокалистов и хореографических ансамблей. Сцену дополнили работы юных художниц, которые демонстрировались крупным планом на большом экране.

В концерте участвовали ребята из Орехово-Зуевского округа, Пушкинского, Красногорска, Королева, Электростали, Балашихи, Сергиева Посада, Химок, Егорьевска, Одинцовского округа, Фрязина и Щелкова. Организатором выступил региональный центр «Камертон» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.