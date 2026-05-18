В Пушкинском округе представили оперу «Мишкина каша»

Премьерные показы семейной лайт-оперы «Мишкина каша» по рассказам Николая Носова прошли 16 и 17 мая в Пушкинском музыкально-драматическом театре. Постановку подготовили в рамках программы «Театры малой Родины». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музыку к спектаклю написал композитор Роман Львович. Режиссером выступил солист театра Дмитрий Бахталин. Главные роли фантазеров Мишки и Вальки исполнили Роман Бакке и Антон Майер.

Художник-постановщик из Беларуси Лидия Малашенко создала на сцене мир, где возможны поединки с крокодилом и акулой и появление гигантской каши. Хореограф Андрей Максимов наполнил постановку танцевальными сценами, вокальные номера подготовлены под руководством Юлианы Суворовой. За свет и звук отвечали Денис Викулов и Владимир Морозов. В спектакле заняты Екатерина Житарь, Анастасия Ковалева, Сергей Гаврилов, Евгений Башлыков и другие артисты.

«„Мишкина каша“ — это не просто детская классика. Это яркое сочетание эпохи советской детской площадки и современного цифрового мира», — отметил художественный руководитель театра Борис Урецкий.

Он добавил, что постановка учит детей честности, дружбе и развивает фантазию.

Спектакль создан при финансовой поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Московской области, главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова и партии «Единая Россия». Следующий показ состоится 28 июня. Билеты доступны на сайте: https://teatrpushkino.ru/ 6+.

