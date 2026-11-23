Гала-концерт и награждение участников областного фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Голоса сердец» прошли 22 ноября в музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкинском округе. В этом году фестиваль объединил 260 человек из 38 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В концертном зале Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева 22 ноября выступили лауреаты фестиваля «Голоса сердец». На торжественной церемонии каждый номинант получил награды и памятные подарки.

Участников оценивали в шести номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово» и «Хореографическое искусство».

Для вокалистов и инструменталистов в учебных аудиториях провели мастер-классы заведующая кафедрой инструментального исполнительства Российской государственной специализированной академии искусств, профессор Ю. П. Антонова и доцент кафедры «Оперное пение» О. Г. Гринько.

В фойе работали игровые и интерактивные зоны. Гости расписывали елочные шары, изготавливали слаймы и рисовали на творческих мастер-классах. Перед зрителями также выступил фокусник.

Артисты Московской областной филармонии показали детям и взрослым спектакль «Та самая Мэри Поппинс». В нем прозвучали песни «Ветер перемен», «Леди Совершенство» и другие композиции.

Фестиваль организовал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области музыкального искусства Московской области «Камертон» при поддержке министерства культуры и туризма региона.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.