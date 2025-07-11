В Пушкино пройдет фестиваль «Во весь голос» ко Дню рождения Маяковского

Пушкино неразрывно связано с именем Владимира Маяковского, ведь именно здесь в летние месяцы он черпал вдохновение и создавал свои знаменитые произведения.

В этот день библиотеки города подготовили насыщенную программу, которая позволит окунуться в мир поэзии и творчества: на главной сцене с 16:00 до 18:45 пройдет гала-концерт областного конкурса позитивной литературы «Солнце» им. В. Маяковского, где молодые таланты представят свои работы. С 19:00 до 20:30 каждый желающий сможет прочитать свои стихи со сцены — в формате «свободного микрофона».

Кроме того, зрителей ждут: театрализованное представление, авторская программа от представителя музея-усадьбы «Мураново» и выступления членов Союза литераторов РФ.

В течение дня будут работать тематические площадки: квест «Во весь голос», фотозона «Облако в штанах», творческая лаборатория «Нате маркер!», «Писательская» с книгами от издательств и книгообменом, «Литературная лужайка» для чтения и отдыха, выставка значков и открыток, экспозиция «Музей-библиотека» в библиотеке им. В. Маяковского.

Для любителей творчества подготовлены мастер-классы: с 16:00 до 17:00 — танцующие краски эбру, с 17:00 до 18:00 — Азбука Победы: квест, также с 17:00 до 18:00 — Конь-огонь: пластилинография, с 18:00 до 19:00 — «Про моря и про маяк: объемная аппликация».

До самого вечера вы сможете сразиться в шахматы, поиграть в любимые игры Маяковского, создать лэпбук или оставить свой след в виде граффити на асфальте.

Гостей фестиваля «Во весь голос» ждут 19 июля в 16.00 у библиотеки им. В. Маяковского (г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 37) в сквере Солнца. Организаторы просят не забывать головной убор и зонтик, чтобы насладиться праздником в любую погоду.

В Пушкино пройдет поэтический фестиваль «Во весь голос» ко Дню рождения Маяковского.

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