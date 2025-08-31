В Пушкине проходит масштабный театральный фестиваль

С 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Пушкино проходит крупнейшее культурное событие Подмосковья — «Пушкинский театральный фестиваль — 2025». Девять профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Московской области представляют свои работы, сообщает пресс-служба городского округа Пушкинский.

Первым показом фестиваля 28 августа стал спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» Дмитровского драматического театра. Он поставлен по одноименной пьесе Владимира Гуркина, автора, полюбившихся зрителям фильмов «Любовь и голуби», «Кадриль» и другие. В спектакле — история одной большой семьи, в которой любовь к близким держится на дружбе и уважении.

В 19:00 началась официальная церемония открытия «А музы не молчали» в память об артистах-фронтовиках, после чего на сцену вышел Московский музыкально-драматический цыганский театр Ромэн со спектаклем «Луна — сестра печали». Он посвящен первым дням Победы. Друзья-однополчане возвращаются домой с фронта. В ночном лесу, под полной луной, они встречают цыган, табор принимает гостей.

«Фестиваль — это такой обмен энергией. Во-первых, артистам есть где показать свои таланты. Все, что связано с искусством, это такой обмен энергией: артист отдает зрителю, зритель отдает артисту», — рассказывает ведущая актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Светлана Галка.

Параллельно с показами на сцене проходят исторические экскурсии — променады. Краевед, экскурсовод Ольга Соловьева, автор книги «Пушкино: прогулки по столетнему городу» рассказывает о малоизвестных фактах биографии города. Кстати, 30 августа в 15:30 состоится презентация этой книги.

В рамках театрального фестиваля каждый желающий может перевоплотиться в чеховского героя и сняться в короткометражном фильме — это интерактивный проект «Мой Вишневый сад».

«Можно просто прийти во время фестиваля и сказать: ребята, я хочу сниматься, я хочу стать Аркадиной или я хочу стать Лопахиным или я не знаю, кем я хочу стать, но я прочитаю письмо Антона Павловича Чехова и через несколько дней выйдет ролик с его участием, который будет показан», — поясняет художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий.

Фестиваль проводят уже третий год подряд. В этот раз его основные темы: 80-летие Победы, столетие Александра Пушкина и 165-летие Антона Чехова. Проходит он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Городского округа Пушкинский.

30 августа в День города Пушкино зрителей также ждала насыщенная программа, рекорд по количеству улыбок и энергия целого века в одном празднике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.