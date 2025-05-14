В Пушкине 17 мая покажут спектакль «Кукольный дом» в рамках акции «Ночь музеев»

17 мая Пушкинский краеведческий музей приглашает жителей на всероссийскую акцию «Ночь музеев — 2025». В 16:00 часов откроет мероприятие мини-дефиле по мотивам картин из Египетского цикла художника Евгения Камзолкина, которого широкая публика знает, как автора эмблемы «Серп и молот». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 16:30 на открытии выставки «Время художника» посетителей ждут сюрпризы от организаторов и партнеров проекта местного отделения молодогвардейцев «Единой России». Посетителей ждет мастер-класс по изготовлению почтовой открытки.

Завершится акция показом спектакля «Кукольный дом», поставленного по юмористическим рассказам А. Чехова, Н. Тэффи, К. Мэнсфилд, любительским театром «Классика». Его постановки можно увидеть на сцене Дома культуры «Пушкино», а так же на сцене объекта культурного наследия «Дача Струковых», где и пройдет акция.

Адрес локации: г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, 3 (отделение «Дача Струковых»). Вход свободный. Возрастное ограничение 16+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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