В Пушкине 15 марта откроется международный конкурс молодых гусляров

15–16 марта в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева округа Пушкинский состоится грандиозное событие — международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах «Кубок Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В непростом состязании, состоящем их двух туров, встретятся молодые гусляры из Беларуси, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Дивеево и других городов.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и студенты образовательных учреждений дополнительного, среднего профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусств России и мира, аспиранты, концертные исполнители в возрасте до 35 лет.

Особенность престижного музыкального турнира в том, что второй тур для всех возрастных групп, кроме первой, проходит в сопровождении Оркестра народных инструментов колледжа «Русские фрески» под руководством Кирилла Горячкина. Музыканты должны продемонстрировать мастерство не только сольного исполнения, но и умение работать с оркестром.

Обладателя Гран-при и лауреатов конкурса объявят на гала-концерте, который пройдет 16 апреля в Большом зале колледжа. Хорошей новостью для любителей музыки станет то, что вход на концерт свободный. Начало в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.