В Пущино открылась выставка детских рисунков Донбасса

В Центре культурного развития «Вертикаль» города Пущино открылась передвижная экспозиция «Мир глазами детей Донбасса». На выставке представлены рисунки детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выросли в условиях вооруженного конфликта.

Экспозиция отражает личные переживания, надежды и взгляд на мир юных художников. Организаторами проекта стали общественные деятели, представители благотворительных организаций и волонтерских объединений.

Волонтеры, участвующие в организации выставки, также занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, поддерживая военнослужащих, медицинские учреждения и детские сады.

Посетить выставку можно до 6 марта. Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.