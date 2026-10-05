В продажу поступил II том «Мертвых душ», воссозданный с помощью ИИ-технологий

В преддверии своего 185-летия Сбер выпускает в продажу роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Это продолжение бессмертного романа Николая Гоголя, текст которого создала большая языковая модель ГигаЧат. Над культурно-исследовательским проектом вместе со специалистами Сбера работала команда экспертов: историков, литературоведов, лингвистов и инженеров. Это первое произведение, созданное искусственным интеллектом в стилистике классика мировой литературы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Второй том «Мертвых душ» — одна из самых загадочных творческих катастроф в мировой литературе. Сожженная автором в ночь на 24 февраля 1852 года рукопись стала поводом для споров, гипотез и домыслов. Работа над проектом заняла больше года. В отличие от простой компиляции текстов, специалисты Сбера и приглашенные эксперты провели сложнейшую научно-исследовательскую работу. ГигаЧат был обучен на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах, черновиках, записных книжках, на трудах его современников — Пушкина, Достоевского, Тургенева, — а также на философских работах, библейских текстах и даже живописи, которую ценил классик.

Для оценки результата была разработана система из 11 параметров, включающая лексическое разнообразие (архаизмы, гоголевские неологизмы), синтаксис (длинные риторические периоды), гротеск, комичную пластику диалогов и активное присутствие автора-рассказчика. Каждый сгенерированный эпизод проверялся экспертами на уникальность: искусственный интеллект учился создавать новые смыслы, а не копировать классика. Написанное нейросетью тщательно проверяли, чтобы она занималась не компиляцией из гоголевских текстов, а создавала семантические образы с новыми смыслами.

Текст, который получился, — безусловно, не Гоголь. Но это текст, созданный по законам гоголевского повествования, что стало возможным благодаря синергии человека и искусственного интеллекта. Также результатом работы стало не только литературное произведение, но и 21 иллюстрация, созданная ГигаЧатом в стилистике художника А. Агина, автора иллюстраций первого тома «Мертвых душ», вышедших при жизни Гоголя.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин отметил, что проект не ставит точку в спорах вокруг второго тома «Мертвых душ»: почему писатель уничтожил рукопись, какой была судьба героев?

«Наш проект предлагает читателю новый культурный опыт. Возрождая утраченное, мы опирались на глубокую научную базу и уважение к автору и ставили перед собой две ключевые задачи. Первая — исследовательская: показать, что нейросети могут быть не просто помощниками в повседневных делах, а сложными инструментами анализа и синтеза в руках профессионалов. Вторая — просветительская: привлечь внимание молодого поколения к русской классике, дать повод перечитать не только „Мертвые души“, но и всего Гоголя, открыть заново богатство его вселенной. И с помощью ГигаЧата сделать еще один шаг к возрождению культурного наследия», — подчеркнул Крейнин.

Проект «Мертвые души. Возрождение» продолжил ряд инициатив Сбера по использованию искусственного интеллекта для восстановления исторической памяти: в рамках проекта «Digital Петр» были распознаны рукописи Петра I; проект «Возрожденная коллекция» помог вернуть к жизни сотни картин, утраченных в годы Великой Отечественной войны; а в год 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского публика смогла увидеть и услышать незавершенный замысел маэстро — оперу «Мандрагора».

Книгу можно заказать в интернет-магазинах «Читай-город» и «Буквоед». В ближайшие дни она появится на маркетплейсах и в Московском доме книги, а затем постепенно дойдет до полок книжных магазинов по всей стране. Выход книги — приглашение к диалогу: получилось ли у нейросети воспроизвести «необъятную вселенную по имени Гоголь», судить читателю.