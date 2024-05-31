В поселке Ильинский Раменского округа пройдут мероприятия 1 и 2 июня

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня в поселке Ильменский Раменского округа состоятся сразу два мероприятия, которые стоит посетить, сообщается на сайте администрации горокруга.

1 июня с 10:00 до 15:00 пройдет ярмарка «Блошиный рынок» на аллее между улицами Московская и Ленинская.

2 июня состоится этнофестиваль на Ильинском пруду. В программе: мастер-классы, выступление фольклорных и танцевальных коллективов, ансамблей и солистов. Начало в 15:00

Также в начале июня стартует благоустройство береговой зоны Ильинского пруда. Появятся новые прогулочные зоны и площадки для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.