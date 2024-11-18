В пос. Мишеронский г. о. Шатура появится скульптура Жар-птицы

Поселок Мишеронский в следующем году будет отмечать круглую дату — 190 лет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.

«К юбилею нужно делать хорошие подарки. Посоветовавшись с жителями, в том числе теми, кто внимательно изучает историю малой родины, решили обновить стелу на въезде», — написал в своем телеграм-канале глава округа Николай Прилуцкий.

Сейчас здесь установлен деревянный медведь. Его в любом случае нужно было бы демонтировать, так как внутри мишка уже наполовину сгнил. Вместо него встречать жителей и гостей будет скульптура Жар-птицы.

И совсем не случайно. Когда-то Мишеронский стекольный завод украшала мозаика «Сказка о стекле». На ней изображён юноша, поймавший в кувшин жар-птицу. Это символ наивысшего мастерства стеклодува.

Кроме того, жар-птица символизирует возрождение.

Эскиз уже разработан. Жар-птица будет кованой, на работу кузнеца уйдёт около трёх месяцев. Украсит скульптуру разноцветный эрклëз. Это красивые стеклянные камни, остающиеся после разборки стекловаренных печей.

При установке будет предусмотрена архитектурную подсветку, чтобы вечерами сказочная птица смотрелась наиболее эффектно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.