В Подольском драматеатре состоялся бесплатный показ спектакля «Ночь перед Рождеством»

«Ночь перед Рождеством» собрала полный зал зрителей в Подольском драматическом театре. Кто-то впервые пришел на спектакль, а кто-то воспользовался возможностью еще раз увидеть постановку. В их числе и Наталья Бесолова. Она на этом спектакле в четвертый раз. Для режиссера Наталии Лавровской зрительница принесла букет роз.

«Эмоции зашкаливают. Отдача с их стороны великолепная. Хочется поблагодарить, поздравить с праздником», — поделилась зрительница.

В постановке перекликаются два времени: эпоха события в книге Гоголя и современность. Как и популярные сегодня песни, здесь можно услышать под аккомпанемент балалайки. Но, как и в книге, побеждают добро и любовь.

«Для читающих классику детей герои выглядят далекими. А мне хочется рассказать, что это про сегодняшних девчонок, мальчишек, взрослых людей», — отметила она.

Бесплатный показ приурочили ко Всемирному дню театра и акции «Ночь театрального искусства».

