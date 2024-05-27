В Подольске утвердили предмет охраны «жилого дома Белоджаевой»

Дом считается объектом культурного наследия и находится он по адресу: город Подольск, проспект Ленина, дом № 41.

Начиная со второй половины XIX века в Подольске происходит интенсивное строительство жилых домов и промышленных предприятий.

По утвержденному в 1901 году плану территория города увеличилась примерно в три раза. К 1912 году полностью сформирована застройка по красной линии главной магистрали города (Большой Московской и Большой Серпуховской улиц), строятся двухэтажные дома, в том числе с трактирами и лавками в первых этажах. Один из характерных образцов городской застройки — «Жилой дом Белоджаевой Н.И.», построенный на месте ветхого одноэтажного дома крестьянина Ивана Ивановича Белоджаева. После 1917 года дом был национализирован и приспособлен под коммунальные квартиры. В 1969 году в доме разместился филиал Дворца пионеров и Музей Пионерии. С 1990-х годов здание передано под фондохранилище Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».

Фасады дома с каменным нижним и деревянным верхним этажами украшены деревянными элементами с накладной рельефной и пропильной резьбой. С восточной стороны здания находилась несохранившаяся холодная веранда с остеклением — характерный элемент жилых домов рассматриваемого периода. Южную стену закрывал разобранный во второй половине ХХ века кирпичный брандмауэр, который виден на исторической фотографии 1927 года.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить облик исторической постройки, приспособленной для современного музейного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.