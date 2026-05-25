В Подольске стартовал VIII «Сиреневый фестиваль» в Дубровицах

Сиреневый фестиваль открылся 23 мая в Дубровицах городского округа Подольск. В первый день гости посетили выставки, концерты и приняли участие в посадке новых сортов сирени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием открытия стала посадка новых сортов сирени. Коллекцию пополнили «Галина Уланова» и «Маршал Жуков» — сорта, названные в честь выдающихся деятелей отечественной культуры и истории. За восемь лет на территории Дубровиц высадили уже 23 уникальных сорта сирени.

К акции присоединились подольские школьники — кадеты гимназии № 7 и ученики лицея № 5. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, а также к облику родного города.

В программе первого дня были представлены более 120 сортов сирени. Для гостей подготовили концерты, лекции, мастер-классы, художественные экспозиции и дефиле театра мод. Завершился праздник органным концертом при свечах «Времена года. Симфония звука и аромата», где музыкальное сопровождение дополнила специально созданная парфюмерная композиция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.