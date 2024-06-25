сегодня в 12:32

В Подольске состоится концерт «Музыка в садах Испании, Аргентины, Франции» 30 июня

30 июня в 18:00 культурно-просветительский центр «Дубровицы» г. о. Подольск приглашает жителей и гостей округа в органный зал на концерт «Музыка в садах Испании, Аргентины, Франции», посвященный Дню семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед зрителями выступят: президент Московской международной ассоциации гитарного искусства Дмитрий Бородаев (гитара), Лауреат международных конкурсов Елизавета Бородаева (орган).

В программе заявлены произведения А. Пьяццолла, Х. Родриго, Х. А. Штамма, Л. Вьерна, Д. Бородаева.

Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.

Билеты можно прибрести по ссылке и в кассах центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.