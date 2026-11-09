В Подольске провели VIII фестиваль «Шанс есть у каждого из нас»

VIII фестиваль творчества «Шанс есть у каждого из нас» прошел 7 ноября в ДК «Металлург» в Подольске. Он объединил более 150 участников в возрасте от 30 до 80 лет из Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале участвовали в том числе активисты проектов «Активное долголетие» и «Московское долголетие». Гостей и артистов приветствовала директор Дома культуры имени 1 Мая Яна Гайша.

Программа включала три направления: девять номеров в номинации «Хореография», восемь выступлений в номинации «Вокал» и рекордные 32 заявки на выставку декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Выставка развернулась в фойе ДК.

Работы и выступления оценивали член союза художников России Светлана Кладинова, певец и педагог по вокалу Евгений Горелов, главный балетмейстер балетной студии «Синяя птица», заслуженный работник культуры РФ Елена Морозова. Кладинова оценивала декоративно-прикладное и изобразительное искусство, Горелов — вокал, Морозова — хореографию.

Перед зрителями выступили коллективы округа и столичного региона: «Рассвет plus», «Шанс», театр танца «Симфония полета», коллектив восточного танца «Ламис», ансамбли «Серебряный век», «В ритме жизни», вокальные студии «Заряночка», «Хит» и другие. В перерыве между конкурсными блоками музыкант Владислав Новиков провел открытый мастер-класс по игре на афробарабанах.

По правилам фестиваля проигравших не выбирают: все участники и руководители студий получили дипломы и благодарности. Вечер завершился круглым столом, на котором педагоги обсудили номера и получили рекомендации членов жюри.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.