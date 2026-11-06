В Подольске провели творческую акцию и концерт ко Дню народного единства

Гости акции «Страшно уютная ночь» в культурно-досуговом центре «Южный» пели в караоке, играли в настольные игры, участвовали в гаражной распродаже и смотрели фильмы с попкорном и сладкой ватой.

Участники кулинарного конкурса принесли свои лучшие блюда. Победителя определили общим голосованием. На мастер-классах студия «Вязунчики» учила гостей создавать вязаные обвесы на сумки. На других занятиях участники расписывали керамические чашки и мастерили интерьерные ключницы.

Концерт «Культурный код — единство» познакомил зрителей с культурными традициями восьми регионов России. Ведущие творческие коллективы и солисты центра представили программу, объединившую фольклорные мотивы, эстрадные номера и хореографические постановки. Выступления рассказывали о самобытности народов страны, а их главной темой стала любовь к Отечеству.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.