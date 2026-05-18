В Подольске прошел первый фестиваль «Губернское событие»

Первый областной фестиваль усадебной культуры «Губернское событие» прошел 16 мая в поселке Дубровицы городского округа Подольск и собрал более 2000 зрителей. Мероприятие приурочили ко Дню русской усадебной культуры. Организаторами выступили региональное министерство культуры и туризма и администрация округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединил более 350 участников в четырех конкурсных направлениях. В программе прошли конкурс «Театр костюма» с участием модных домов Подмосковья, конкурс «Романс и усадьба» с произведениями XIX — начала XX века, конкурс исторического танца «Под звуки минувших эпох» и фестиваль колокольного звона «Звонница». В нем выступили звонари из Можайска, Истры, Серпухова и Подольска, представив праздничные, исторические и авторские композиции.

Площадки работали в залах КПЦ «Дубровицы», Липовом парке, на Певческом поле и у храма Знамения. Каждое направление оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли победители международных выставок, руководитель театра мод «Корабль времени», заслуженные артисты и хореографы.

Гости посетили лекцию о подмосковных усадьбах, программу «Цветаевский камень — Притяжение земли», посвященную семье Цветаевых, народные гуляния с участием фольклорных коллективов и театрализованную «Прогулку с классикой» с гаданием по книге. Атмосферу праздника создавали оркестр Подольской филармонии и инструментальный оркестр детской музыкальной школы №1 Подольска. Также работали ярмарка декоративно-прикладного искусства и тематическая фотозона в стиле XIX века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.