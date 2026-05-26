В Подольске прошел модный проект в рамках «Сиреневого фестиваля»

Интерактивный «Модный приговор» и дефиле «Красивый выход» прошли 24 мая в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске в рамках «Сиреневого фестиваля». В мероприятии участвовали дизайнеры, стилисты и жительницы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект состоялся под эгидой всероссийского движения «Красивый выход». Организатором выступил женский клуб «Жизнь женщин». Инициатива направлена на возрождение традиции нарядного выхода в свет — на театральные премьеры, выставки и концерты. Ранее на этой площадке дебютировал первый показ патриотического проекта подольского дизайнера Ирины Просянкиной «Душа России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.