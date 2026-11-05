В Подольске представили оперные и балетные номера на концерте «Единство классики»

Концерт «Единство классики» собрал более 700 зрителей во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 3 ноября. Вечер посвятили Дню народного единства и объединили с областным проектом «Ночь в ДК», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артисты балета и вокалисты представили произведения мировой классики на концерте «Единство классики». Программа напомнила зрителям, что музыка и танец понятны людям разных поколений и культур. Гостей поздравил с праздником депутат Московской областной думы Виктор Щукин.

В концерте участвовали творческие коллективы ДК «Октябрь». Хореографические номера исполнили заслуженный коллектив народного творчества — балетная студия «Синяя птица» и танцевальный коллектив «Казачок» под руководством Антона Гриднева. Главный балетмейстер «Синей птицы» — заслуженный работник культуры России и Московской области Елена Морозова.

Вокальную часть подготовили народный коллектив «Оперная студия «Дольче воче»» под руководством Маргариты Блокитновой и коллектив «Благовест», которым руководит Зоя Штылина. Исполнителям аккомпанировали Татьяна Солодячок и Светлана Малина.

В фойе гостей встречали участники образцового театра моды «Эксклюзив». Коллективом руководят Ирина Лаптева и Надежда Борисова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.