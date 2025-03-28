В Подольске пять учреждений культуры получат субсидии на развитие

Пять учреждений культуры Подольска успешно начали 2025-й год. Дома культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, Сельский дом культуры «Молодежный» и Дворец культуры «Октябрь» вошли в число лучших и получат субсидии на развитие. Об этом 27 марта во время выступления с докладом об итогах 2024 года сообщил глава городского коруга Подольск Григорий Артамонов.

«Наши школы искусств из года в год подтверждают высокий уровень подготовки. В прошлом году три учреждения вошли в десятку лучших в регионе и получили гранты от Губернатора Московской области Андрея Воробьёва: Детская музыкальная школа № 2, школа искусств „Моя Русь“ и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ также были отмечены дополнительными денежными надбавками. Большие достижения и признания — это заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована заработная плата работников культуры», — отметил Артамонов.

В настоящее время на территории Подольска в сфере культуры работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположены 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тысяч человек.

В 2024 году культурная среда округа стала ещё насыщеннее и доступнее. Продолжили развивать фестивальные традиции, поддерживать талантливых артистов, модернизировать учреждения культуры и реализовывать социальные проекты. Фестиваль «Славянское подворье» вошёл в пятёрку самых посещаемых летних мероприятий России. Начали развивать новые фестивальные направления «Лето. Музыка. Джаз» и историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Фестиваль Похлёбкина завоевал первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» в финале Международной премии в области событийного туризма. Всего фестивали в округе посетило более 90 000 гостей.

Особое внимание уделяли модернизации учреждений. В 2024 году провели работы в филиалах № 26 и 27 Центральной библиотечной системы, Подольском выставочном зале и Дворце культуры «Октябрь». Продолжается капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая в Климовске. В текущем году завершат этот масштабный проект и начнут обновление Климовской детской музыкальной школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.