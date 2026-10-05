В Подольске отметили 245-летие города выставкой и танцевальным концертом

Дом культуры имени Лепсе в Подольске 3 октября провел праздничную программу к 245-летию города. Она объединила открытие выставки «Краски Подольска», награждение ее авторов и концерт коллективов разных поколений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался на большой сцене Дома культуры имени Лепсе с официального открытия выставки «Краски Подольска» и чествования художниц, подготовивших проект.

В экспозицию вошли 14 работ с городскими пейзажами и узнаваемыми уголками округа, выполненных акварелью, гуашью и в технике графики. Авторы картин — участницы студии для взрослых «ЖивоРисую» под руководством Татьяны Убираевой. Всем художницам и организаторам выставки вручили памятные дипломы и награды.

Затем состоялась танцевальная программа «Танцуют все». Десять коллективов Дома культуры представили на большой сцене свои визитные карточки. Основу концерта составили номера взрослых исполнительниц, в том числе участниц проекта «Активное долголетие» из коллектива «В ритме жизни», а также выступления подростков в направлениях хип-хоп и чирлидинг.

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