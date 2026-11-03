В Подольске открыли XXXIII фестиваль искусств «Агафонниковские вечера»

Концерт открытия посвятили 90-летию Владислава Агафонникова — народного артиста России, композитора, профессора Московской консерватории и почетного гражданина Подольска.

На сцене выступили Академический хор и оркестр Подольской филармонии, солисты Павел Быков, Даниил Малых, Магдалина Ганаба и Александр Широков. Программа включала хоровые и вокальные произведения, духовную музыку, обработки русских народных песен и фортепианные пьесы. Впервые на подольской сцене прозвучал дуэт Анны и Сергея из оперы «Анна Снегина». Завершили концерт музыка из фильма «Семья как семья» и «Песня о Подольске».

«Агафонниковские вечера» проходят в округе с 1993 года. История фестиваля началась с благотворительного концерта Ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Игоря Агафонникова, брата композитора. За это время фестиваль стал важной частью культурной жизни Подольска.

В ноябре состоятся еще два события фестиваля. 13 ноября в ДК «Октябрь» пройдет творческий вечер солиста Подольской филармонии Николая Агафонова. Заключительный концерт, посвященный творчеству Александра Зацепина, состоится 29 ноября в концертном зале администрации.

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