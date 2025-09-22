В Подольске открыли сезон органных концертов

Академический хор Подольской филармонии начал новый сезон с концерта музыки французских соборов. Более 100 любителей классики посетили концерт «Реквием Форе» в органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Программу открыл Академический хор Подольской филармонии исполнением токкаты Шарля-Мари Видора, популярной на свадебных церемониях. Дирижировал Кирилл Краюшкин, искусство игры на органе показал преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Сироткин.

Звучали произведения знаменитых композиторов и органистов Сезара Франка, Клемана Лоре в исполнении солиста МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Даниила Малых.

Особое место в концертной программе занял «Реквием» Габриэля Форе. Это одно из самых светлых и нежных произведений в истории жанра.

Завершилась концертная программа исполнением «Аве Мария» Баха-Гуно.

«Очень понравилось. Красивая величественная и спокойная музыка. Невероятную атмосферу создает мерцание свечей, витражи, уникальный музыкальный инструмент. Отдохнула душой», — сказал зритель Яна Конюхова.

Орган в КПЦ «Дубровицы» установили в 2015 году. Сделали на заказ в немецкой фирме «Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Spath». Инструмент выполнен в стиле французского романтического органостроения, имеет 27 регистров и 2 мануала.

Органный зал имеет уникальную акустику, кроме того, он попал в подборку самых красивых локаций региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.