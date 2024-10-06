В Подольске открыли обновлённое Певческое поле

В Подольске обновлённое Певческое поле в Дубровицах открыли театральными постановками и народными гуляньями в честь Дня города, сообщили в пресс-службе округа.

"Это место знают и любят многие подольчане и гости округа. На протяжении долгих лет сюда приезжали целыми семьями. Для некоторых оно стало по-настоящему знаковым и родным. Вместе с активными жителями, которые, не жалея своего времени, принимали непосредственное участие в разработке проекта, подарили пространству новую жизнь", - сказал глава округа Григорий Артамонов.

В ходе благоустройства здесь сохранили историческую составляющую локации и объединили её в единый ансамбль со Знаменским храмом. При этом добавили современный комфорт, создали новые уникальные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.