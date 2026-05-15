В Подольске открыли фотовыставку к 30-летию театра «Артель»

В Подольском выставочном зале начала работу выставка «Перекресток театральных дорог», приуроченная к юбилею театра-студии «Артель» Дома культуры «ЗиО». В экспозиции представлено около 100 фотографий, отражающих творческий путь коллектива в сезоне 2025–2026 годов. Автор проекта — подольский фотограф, фотокорреспондент «Официального Подольска» Кирилл Шутилин. В течение сезона он снимал спектакли в ДК «ЗиО» и ДК имени Карла Маркса.

«Это была не просто репортажная съемка — я старался работать над каждым спектаклем так же, как режиссер и актеры. Театральная фотография — это постоянный эксперимент. Нужно быть готовым ко всему: к падениям, к неожиданным взглядам, к молчанию, которое порой сильнее любого слова. Я горжусь этой работой и благодарен коллективу за доверие», — поделился Кирилл Шутилин.

Театр-студия «Артель» основан в 1996 году в ДК «Машиностроитель». За 30 лет коллектив прошел путь от детских постановок до серьезных спектаклей по произведениям Островского, Достоевского и Чехова. Сегодня это объединение единомышленников, для которых театр стал частью жизни.

«Юбилейный проект был поддержан директором ДК «ЗиО» Кириллом Силаевым. Мы решили, что Кирилл Шутилин проживет с нами весь год как член труппы. На выставке представлен театр его глазами — это взгляд изнутри, процесс создания спектакля», — отметила заслуженный работник культуры Московской области, главный режиссер «Артели» Ольга Огонькова.

Помимо фотографий, посетители могут увидеть эскизы костюмов и декораций сценографов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, куклы мастерской «Коллаж», а также костюмы из спектаклей разных лет. Выставка работает до 24 мая по адресу: проспект Ленина, 113/62. Вход свободный.

17 мая в 14:00 в ДК «ЗиО» пройдет юбилейный концерт с отрывками из лучших спектаклей театра за 30 лет.

