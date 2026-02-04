В Подольске открылась выставка работ студентов колледжа «Знание»

сегодня в 17:55

В Подольском выставочном зале 3 февраля открылась экспозиция «Рождение талантов», на которой представлено более 240 творческих работ студентов колледжа «Знание», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция «Рождение талантов» впервые проходит в крупнейшем выставочном зале Подольска. Студенты колледжа «Знание» представили более 240 работ, выполненных по различным направлениям — от классического рисунка до авторских кукол и дизайнерских костюмов.

Преподаватель колледжа Елена Божек отметила, что подобные выставки важны для профессионального развития будущих дизайнеров, поскольку позволяют им получить обратную связь от зрителей. В экспозиции участвуют студенты с 1 по 4 курс, которые демонстрируют свои проекты по разным дисциплинам.

Среди экспонатов — триптих Ангелины Виноградовой, выполненный маслом, авторские куклы Алисы Балакаевой и коллекция костюмов Виктории Хаджи, вдохновленных фильмом «Алиса в Стране чудес». Особый интерес у посетителей вызвал макет волшебного острова, созданный также Балакаевой.

На выставке представлены и дипломные работы выпускников, включая инсталляции по мотивам популярной манхвы. Преподаватели поощряют творческую свободу студентов, позволяя реализовывать самые разные идеи.

Посетить выставку в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62 можно до 22 февраля. Вход свободный для всех возрастов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.