В Подольске открылась выставка об истории округа

Экспозиция состоит из произведений графики и живописи. Также представлены жанры портрета, пейзажа, натюрморта и тематической картины в техниках простого карандаша, офорта, акварели и масла. Большинство авторов картин подольские художники.

В фондах Картинной галереи, созданной членом Союза художников России, заслуженным работником культуры РФ, Валентиной Спиряновой на базе Подольского выставочного зала, произведения не только подольских мастеров кисти, но и тех, кто когда-либо выставлял свои работы в округе или был участником групповых выставок.

История образования самого коллектива подольских художников уходит своими корнями ещё в довоенное время. Именно тогда в Александровке, в доме профессионального художника Василия Белобородова, выпускника Пензенского художественного училища, начали собираться творческие люди, чтобы показать друг другу свои работы посоветоваться, вместе позаниматься живописью и графикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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