В Подольске «Ночь искусств» в музеях посетили почти 700 человек

В Подольске 3 и 4 ноября во время акции «Ночь искусств» концерты, мастер-классы и экскурсии ко Дню народного единства посетили почти 700 человек, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В округе работали четыре площадки — Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», Выставочный зал и Климовский отдел краеведения. Все мероприятия объединила тема национальных традиций разных народов России.

Под другим углом посмотреть на историю Климовска с редкими экспонатами и бытовой техникой, принять участие в поэтической гостиной и узнать больше о станции Гривно смогли гости Климовского отдела краеведения.

В «Ночь искусств» прочувствовать всю красоту и мощь мировых шедевров помогла музыка. В Подольском краеведческом музее гости смогли насладиться концертом классической музыки, где прозвучали оперные шедевры Чайковского в исполнении солистов Подольской Филармонии.

Музеи знакомили посетителей с национальными традициями разных народов России. Как влияют культуры нашей огромной страны друг на друга и как происходит культурный обмен точно знают в Музее-заповеднике «Подолье». Здесь прошли фольклорные выступления ансамбля «Ремесленная слобода» и просветительская программа «Татары и Русь», подчеркивающая межнациональное единство.

Воссоздать атмосферу прошлого смогли для своих гостей в Выставочном зале. Всех желающих показали основы народных ремесел по плетению кружева, создания фетровой игрушки и живописи.

В стране это уже 13-я акция «Ночь искусств». На площадках городского округа Подольск каждый посетитель нашел занятие по душе и узнал для себя что-то новое про историю, традиции и культуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.