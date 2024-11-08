В Подольске на выставке «Неограниченные» представили более 100 работ художников с инвалидностью

В Подольском выставочном зале открылась выставка изобразительного искусства «Неограниченные». На ней представлены произведения, созданные людьми с ограниченными физическими возможностями. В экспозицию включили 103 работы в технике живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественном открытии приняли участие председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов, руководитель Фонда «Единая страна» Фёдор Смирнов, председатель Подольской городской организации инвалидов, депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Татьяна Круглова.

В ядро выставки включили 20 произведений действующего члена паралимпийской сборной РФ Акжаны Абдикаримовой, художницы Екатерины Кашниковой, которая рисует, несмотря на ограниченность движений после тяжёлой аварии.

Работы 13 подольских творцов для выставки предоставила Подольская городская организация инвалидов. Это передвижная выставка работ людей с ОФВ в разных городах Подмосковья, экспозицию которой пополняют местные художники.

«Ограниченные физические возможности не являются помехой для творчества. Оно может быть стимулом, может стать отличной реабилитацией для тех, кому тяжелее приходится в жизни», — сказала Татьяна Круглова.

Увидеть работы можно до 17 ноября. Потом выставка поедет дальше, дата её завершения остаётся открытой.

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