В Подольске 4 апреля провели мастер-класс по прядению льна

Мастер-класс по народным ремеслам прошел 4 апреля в Доме Морозовых историко-мемориального музея «Подолье» в Подольске. Мастер Елена Ковтун представила полный цикл обработки льна и познакомила гостей со старинными инструментами для прядения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа «В гостях у Пряхи» была посвящена древним способам обработки льна и шерсти. Участники увидели весь путь материала — от очистки волокон до получения готовой нити. Мастер показала, как работают трепало, ступа с пестом и ческа, с помощью которых лен очищали от жесткой коры и доводили до мягкости. Затем волокна прочесывали, чтобы подготовить к прядению на гребенной прялке.

Гостям также продемонстрировали валек, рубель и скалку — этими приспособлениями стирали, отбивали и разглаживали ткань, делая полотно мягче и белее. Участники самостоятельно готовили кудель, пряли нить, собирали мачетники — специальные плетеные корзины — и запускали ткацкий станок. Отдельное внимание уделили музейной коллекции прялок и пряслиц, а также веретенам разных народов: древнерусским, индийским «Бханг», арабским, ирландским, баскским и турецким.

«Этот мастер-класс — настоящее открытие, особенно для тех, кто увлекается вязанием. Нам часто попадает в руки уже готовый материал, и было невероятно интересно увидеть, как именно рождается нить, и узнать обо всем, что предшествует самому процессу вязания. Завораживает буквально каждая деталь», — поделилась впечатлениями подольчанка Ирина Корнеева.

В игровой части встречи гости прошли квест «Угадай материал» и узнали, что пряжу изготавливают не только из льна и овечьей шерсти, но и из крапивы, хмеля, козьего пуха и верблюжьей шерсти. Завершилось мероприятие мастер-классом по созданию смесовой кудели из шерсти, вискозы, шелка и козьего пуха, из которой участники спрясли свою первую нить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.