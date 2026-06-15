В Подольске 12 июня представили шоу «Ноктюрн Люмия»

Симфоническое шоу «Ноктюрн Люмия» прошло 12 июня в ДК имени Лепсе в Подольске. Оркестр под руководством дирижера Владимира Юркова впервые выступил в таком составе, а городской округ стал премьерной площадкой новой программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Показ состоялся в рамках проекта «Шоу тысячи свечей». На сцену вышел коллектив из 21 человека — 20 музыкантов и дирижер. В составе оркестра были представлены почти все группы инструментов: струнные — скрипки, альты, виолончели и контрабас без использования электроники, клавишные и ударные — фортепиано, синтезатор и ударная установка, а также деревянные и медные духовые — флейта, гобой, кларнет, фагот, две валторны, труба и тромбон.

Музыканты исполнили 17 произведений и саундтреков из известных фильмов и мультфильмов. В программе прозвучала музыка Эдуарда Артемьева к картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», темы из «Темного рыцаря», драмы «1+1», мультфильма «Кунг-фу Панда», а также сочинения Людовико Эйнауди.

«Это наше первое выступление с музыкантами в таком составе. „Шоу тысячи свечей“ полностью отражает визуальную картину на сцене — теплый живой свет помогает зрителям глубже прочувствовать каждую ноту. Мы постарались сделать музыку доступной и понятной каждому — от детей до взрослых», — рассказал дирижер Владимир Юрков.

Сочетание живого света, оркестрового звучания и известных киномелодий создало в зале атмосферу камерного симфонического вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.