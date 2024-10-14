В подмосковном парке Раздолье напишут письмо в будущее 19 октября

В парке Раздолье Одинцовского округа 19 октября состоится уникальный праздник «День написания письма в будущее». Это событие станет возможностью для детей и взрослых насладиться незабываемыми моментами вместе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике будет организован квест по парку с несколькими станциями, на которых участники смогут собрать свою личную «капсулу времени». Через несколько лет ее можно будет открыть и окунуться в воспоминания об этом дне.

Письмо в будущее — это шанс сказать что-то важное себе или другим, поделиться эмоциями и чувствами, которые не можете сегодня высказать вслух, шанс напомнить о ценностях и достижениях. Совершенно не важно, как письмо будет написано — от руки или в электронном виде, стихами или в прозе, с ошибками и помарками или идеальным почерком. Главное — написать его от души и искренне, а еще подумать, как, где и сколько оно будет храниться до открытия.

Гостей ожидают творческие мастер-классы, музыкальные выступления и множество веселых активностей. Это идеальная возможность провести время с семьей и друзьями, погрузиться в атмосферу творчества и радости.

Более подробную информацию о парках, расписание мероприятий и актуальные новости можно найти на сайте дирекции парков.

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