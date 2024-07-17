В подмосковном парке Малевича запустили новый экспозиционный маршрут

17 июля в парке Малевича Одинцовского г. о. открылся новый экспозиционный маршрут, где представлены произведения современных российских художников. Проект, направленный на популяризацию современного искусства, реализован при поддержке Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли девять новых объектов художников Аллы Урбан, Александра Константинова и творческого дуэта «МишМаш». Главная тема — традиции пейзажных парков эпохи романтизма и их переосмысление. Кураторский маршрут начинается от новой входной зоны со стороны поселка Ромашково и объединяет новые арт-объекты в единое пространство.

«Новый экскурсионный маршрут „Малевич в лесу“ стал продолжением арт-выставки под открытым небом в одноименном парке. Здесь современное искусство сливается с естественной красотой природы. Такое сочетание подчеркивает неординарный Культурный код местности и погружает посетителей парка в историю жизни художника Казимира Малевича. Сам парк с серией арт-объектов стал важной и яркой точкой притяжения жителей и гостей региона», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что первая часть экспозиции была запущена осенью 2022 года. Тогда в парке появились работы Франциско Инфанте-Арана, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева и Игоря Шелковского. В 2023 году их дополнили арт-объекты Аллы Урбан, Александра Константинова и Романа Ермакова. Проект раскрывал связь места с именем великого русского авангардиста Казимира Малевича.

«Проект «Малевич в лесу» стал новой страницей нашей совместной работы. Он дает возможность любому, кто приезжает в парк, понять, как сегодня развивается современное искусство, и стать частью этого пространства. Это одна из лучших практик интеграции современного искусства и общественного пространства, которыми можно делиться с нашей страной и с миром», — отметила заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

В новой экспозиции особое внимание уделено влиянию философии ландшафтных садов эпохи романтизма, популярных в России в конце XVIII — начале XIX века на отношение природного ландшафта и произведений садово-паркового искусства. Современные арт-объекты гармонично вписаны в условия парковой территории. Большинство их них разработаны и воплощены специально для парка Малевича и учитывают особенности ландшафта.

Кураторами проекта являются Ксения Новохатько и Ирина Горлова.

«Новая территория парка сильно отличается от основной части — и рельефом, и растительностью. Тут гораздо светлее, лес хорошо просматривается, ландшафт прорезает живописный овраг, а плавные изгибы тропинок постоянно открывают новые виды и перспективы. Именно особенности леса в этой части парка и навели нас на мысль обратится к традициям романтического пейзажного парка, где редкие объекты и павильоны помогают человеку по-настоящему увидеть природу, впустить ее внутрь своего ощущения момента. Арт-объекты, созданные специально для парка Малевича, заняли место традиционных парковых беседок, скульптур, руин, не повторяя их, но наглядно показывая, что современное искусство может быть удивительно деликатным и лиричным, а природа остается постоянным собеседником художников и в XXI веке», — отметила сокуратор проекта Ксения Новохатько.

Бесплатный аудиогид «Малевич в лесу», созданный на платформе izi.TRAVEL, поможет посетителям глубже понять смысл экспозиции и связь объектов с окружающей средой. Маршрут прогулки озвучивает куратор экспозиции Ирина Горлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.