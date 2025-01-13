В подмосковном музее Зои Космодемьянской проходит выставка «900 дней жизни»

27 января 1944 года — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, это День воинской славы России. Этой дате посвящена выставка «900 дней жизни», которая проходит в подмосковном музее Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось, город оказался заблокирован.

Блокада города-героя, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город свыше 107 тыс. снарядов, погибло до 1,5 млн жителей. Ленинград — единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Экспозиция отражает жизнь блокированного города и 2,5 млн жителей в нем. На выставке представлены 270 фотографий города и людей, афиши и эскизы декораций театров, графические произведения, выдержки из писем и дневников, сделанные в блокаду. На выставке можно увидеть 34 исторических предмета, которые погружают в быт того периода. В зале «Бессмертный полк» транслируется видеоконтент с рассказами актеров-детей, которые пересказывают воспоминания очевидцев — тех, кто пережил блокаду в детском возрасте.

Выставка показывает, как проходило полное освобождение Ленинграда, как пытались прорвать блокаду города и как выживали ленинградцы в это страшное время.

Выставка будет работать до 20 апреля 2025 года.

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