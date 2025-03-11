В подмосковном музее-заповеднике откроется выставка «Топ 100 + 5»

В Царицыных палатах Звенигородского музея-заповедника, Одинцовский г. о., открывается выставка «Топ 100 + 5», приуроченная к 105-летию музея, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции будут представлены избранные предметы из фондов музея: элементы церковного убранства, атрибуты дворянского и крестьянского быта XIX — начала XX веков, личные вещи широко известных личностей, а также лучшее из коллекции живописи Звенигородского музея-заповедника.

В 2025 году Звенигородскому музею-заповеднику исполняется 105 лет. Эта дата заставляет задуматься о пути, который уже пройдет, и о том, что еще предстоит пройти. Уникальность музея обусловлена местом расположения в Саввино-Сторожевском монастыре. Более века Звенигородский музей-заповедник ведет работу в области изучения истории древней обители, знакомя посетителей разных возрастов, национальностей и конфессий с русской историей и культурой.

С 1920 года Звенигородский музей располагался в подмосковной усадьбе Введенское, в 1922 году, после объединения с Музеем церковной живописи и архитектуры XVII столетия, переместился в Саввино-Сторожевский монастырь. Более века музей-заповедник, открытый на территории древней обители, собирает, изучает и бережно хранит свидетельства прошлого. Сотрудники знакомят посетителей с историей монастыря, древнего Звенигорода и обширного Звенигородского края, раскрывая историю России через призму его отдельного малого региона.

Экспозиция представляет яркие и наиболее цельные комплексы музейного коллекции. Демонстрируя экспонаты первого ряда, выставка связывает единой нитью повествования темы русской усадьбы, национального религиозного искусства, народной жизни и творчества художника, получающего вдохновение в красоте родной природы.

Выставка проходит на территории Саввино-Сторожевского монастыря в здании Царицыных, построенных в середине XVII века по воле царя Алексея Михайловича для богомольных выездов в обитель его супруги — царицы Марии Ильиничны. Именно в этом светском по своему назначению сооружении, изначально вовлеченном в ансамбль действующего монастыря, музей на протяжении нескольких десятилетий ведет рассказ о родной истории в контексте непреходящих духовно-нравственных ценностей. Уникальность этого рассказа заключается в том, что он осуществляется в редком и подлинном памятнике отечественной культуры, в котором просветительская деятельность музея включена в единое целое с высокой духовной миссией, осуществляемой монастырем.

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