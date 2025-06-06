В подмосковном музее состоится встреча с петербургским автором Юлией Ивановой

7 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится встреча с известным петербургским автором Юлией Ивановой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Юлия Иванова автор детских произведений различных жанров: сказок для малышей, познавательных текстов для школьников, сказочных повестей и фэнтези. Она — лауреат нескольких литературных конкурсов и премий в области детской литературы, в том числе международного конкурса имени А. Н. Толстого в номинации «Короткое детское произведение», конкурса «Новая детская книга».

Писательница расскажет о творческом процессе, о том, как рождается сказка, а также о Санкт-Петербурге, городе, где она живет и черпает вдохновение. Серия ее книг посвящена Чижику-Пыжику, одному из символов северной столицы.

Юлия Иванова ждет встречи с юными читателями: «Вместе разберемся, откуда писатели черпают идеи для своих книг. Как развивать фантазию? Как придумывать историю? Откуда берется вдохновение? Чтобы ответить на эти вопросы, выполним несколько творческих упражнений и, конечно, повеселимся».

Начало встречи в 14:00. 6+.

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника.

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