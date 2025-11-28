В подмосковном музее открылась выставка «Лаки. Большая история в миниатюре»

27 ноября в музее «Новый Иерусалим» состоялось торжественное открытие выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», объединяющей около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция через призму истории рассказывает о преемственности культурных традиций и их значении для будущего России.

Выставка проводится в год 230-летия Федоскинского промысла, который занимает особое место в истории русского декоративно-прикладного искусства и стал важной частью экспозиции. Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры — Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя — становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой.

«Знаково, что проект «Лаки. Большая история в миниатюре» собрал и объединил все 4 главных наших центра лаковой миниатюры. Музей «Новый Иерусалим» продолжает оставаться объединяющим местом, площадкой не только для встречи с искусством, но и для его переосмысления. Народные художественные промыслы — тема для Подмосковья особенная. Наш регион является лидером как по объемам производства и реализации изделий НХП, так и по количеству и разнообразию брендов НХП, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Поэтому разговор о промыслах, о наших традициях, здесь, в Московской области и в наши дни чрезвычайно важен. Надеюсь, что выставка позволит привлечь большое внимание к русской лаковой миниатюре и к нашему славному художественному наследию, которым нужно гордиться», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В масштабном проекте принимают участие Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановский областной художественный музей, Государственный музей Палехского искусства, Государственный музей Холуйского искусства, Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева и частные коллекционеры.

«На новой выставке представлено все разнообразие русской лаковой миниатюры, вся многогранность этого промысла. Здесь можно увидеть разнообразные предметы: шкатулки, табакерки, солонки, большие панно, картины, иконы, различные украшения и много всего другого. В новом проекте мы говорим не только о самом промысле, но и о большой истории нашей страны, охватывающей многие века, в которые происходили и печальные, и радостные события. Поэтому выставка представляет собой некое путешествие по русской истории, она рассказывает о традициях и обычаях русского народа. Каждый из трех залов выставки посвящен своей тематике, отражающейся в мотивах представленных произведений: народной культуры и героического прошлого, переломных моментах в истории государства, духовного наследия и единства Отечества», — сказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

На открытии в ряду почетных гостей была Евгения Гладкина — акционер и член совета директоров фабрики «Федоскино»: «В этом году наша фабрика отмечает большой юбилей — 230 лет промыслу. Она была основана в 1795 году, когда купец Коробов привез это искусство из Германии и обучил ему своих мастеров. На выставке в музее „Новый Иерусалим“ вы сможете не только увидеть лучшие произведения лаковой миниатюры, но и разобраться в истории этого промысла, его техниках и особенностях. Примечательно, что все эти изделия являются неотъемлемой частью культурного кода нашей страны. Мы надеемся, что выставку посетят разные поколения, и особенно что она запомнится детям и подросткам, которые станут проводниками наших традиций в будущее».

На выставке «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», посетители музея смогут погрузиться в удивительный мир народного творчества и открыть для себя новые грани русской культурной самобытности. Экспозиция стала своеобразным продолжением выставки «Небесная мастерская» 2020 года, которая была посвящена народным художественным промыслам Московской области и рассказывала об их прошлом, настоящем и будущем.

К открытию выставки будет подготовлена специальная параллельная программа мероприятий для посетителей разного возраста — тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и квест, которые позволят глубже узнать искусство лаковой живописи. Кроме того, гости смогут исследовать экспозицию с помощью аудиогида, раскрывающего историю и детали создания произведений.

Подробная информация и билеты — на сайте музея «Новый Иерусалим».

Проект был организован музеем «Новый Иерусалим» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.