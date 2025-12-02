В подмосковном музее откроется выставка к 165-летию Чехова и Левитана

17 декабря в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, откроется выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», приуроченная к 165-летию со дня рождения писателя и художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В новом камерном выставочном пространстве чеховской усадьбы будут представлены 24 подлинных этюда Исаака Левитана из собраний музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника В. Д. Поленова и из частной коллекции А. Н. Жилина.

«Большая реконструкция в Мелихове продолжается, давая новые возможности. В музее появился встречающий центр, центральные коммуникации, парковка. А теперь гостей ждет еще и полноценная выставочная площадка, разместившаяся в одном из исторических объектов усадьбы. И очень символично, что откроется это продуманное до мелочей пространство выставкой, связанной с именем Исаака Левитана, ближайшего друга Антона Павловича Чехова, не раз бывавшего в Мелихове. У мемориального музея теперь есть современные условия для экспозиционной деятельности и межмузейного сотрудничества. Думаю, в синтезе с уникальной атмосферой, театральными форматами, которые Мелихово развивает уже десятилетиями, художественные выставки станут органичным дополнением, расширят и обогатят посетительский опыт», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В основе выставки — идея сопоставления творческих методов двух мастеров пейзажа: Левитана — в живописи, Чехова — в литературе.

Два больших художника и два больших друга, они вели диалог не только в жизни, но и в искусстве. Наделенные исключительным талантом художник и писатель, выработавшие собственные художественные методы, дали искусству — живописи и литературе — «совершенно новые формы писания».

«Идея выставки проста. Показать диалог двух великих современников, двух непревзойденных мастеров. Их диалог в жизни и творчестве, живописи и литературе. Диалог, который возникает всякий раз, когда два этих имени оказываются рядом. А еще это диалог зрителя — читателя с подлинными произведениями искусства. Поэтому эта выставка для внимательного рассматривания и „медленного чтения“. Впервые в Мелихово приедет столько произведений Левитана, по большей части этюдов, среди которых есть как признанные шедевры, так и малоизвестные, редко экспонируемые работы. Но именно это придает выставке камерный, лиричный, «левитанистый» характер.

И новое выставочное пространство музея, открытое после реконструкции, как будто специально создано для этой выставки. Попадая в это пространство, посетитель в то же время через большое окно будет видеть реальный пейзаж с деревьями в разное время года и при разной погоде и сможет, пусть даже в воображении, следуя советам великого мастера, превратить этот «кусок натуры» в собственный «пейзаж настроения», — рассказала директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» и куратор выставки Анастасия Журавлева.

Сходство мотивов и образов, художественных стилей, принципов изображения природы у писателя и художника становится особенно наглядным при сопоставлении и параллельном показе этюдов Левитана и текстов Чехова. А их точные и емкие высказывания о природе творчества и задачах искусства, о мастерстве и принципах создания пейзажа — «документально» комментируют эту близость.

В выставке принимают участие: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и собрание А. Н. Жилина.

