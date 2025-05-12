В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Свет между мирами»

30 мая музей «Новый Иерусалим» совместно с фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит масштабный выставочный проект «Свет между мирами», посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея. В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых — Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие, — из коллекций музея «Новый Иерусалим» и музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка задумана как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века. Предыдущий межмузейный проект подобного масштаба с участием музея имени Савицкого, построенный на сопоставлении двух коллекций, состоялся в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга «Авангард, остановленный на бегу».

Выставка «Свет между мирами» в музее «Новый Иерусалим» позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20-х — 30-х годов XX века, во всей его сложности и многообразии​.

«Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям — в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект »Свет между мирами» поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в «Новый Иерусалим», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Объединяет собрания Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого то, что на сегодняшний день их место в «музейном строительстве» и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными. Отчасти поэтому к работе над выставкой была привлечена расширенная кураторская группа. Это дало проекту необходимый объем, позволяя высветить несколько силовых линий и смысловых центров выставки.

Кураторами выставки выступили руководитель художественного отдела Музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян, ведущий научный сотрудник художественного отдела Музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова. Научный консультант проекта — искусствовед, специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.

«Выставка „Свет между мирами“ — это результат уникального межмузейного партнерства, основанного на уважении к наследию и стремлении пересмотреть привычные художественные нарративы. Музей Савицкого, благодаря усилиям его основателя и энтузиастов музейного дела, смог сохранить пласт искусства, который на протяжении десятилетий оставался вне официального канона, но сегодня приобретает все большую актуальность. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий такие значимые и при этом столь различные коллекции, как собрания Музея „Новый Иерусалим“ и Музея Савицкого. Вместе они раскрывают забытые или искаженные страницы истории искусства, позволяют взглянуть на 1920–1930-е не только как на противостояние авангарда и соцреализма, но как на время поиска нового художественного языка, внутренней свободы и эксперимента», — сказала председатель фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.

Отдельный акцент выставки — история «музейного строительства». Оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Важно отметить, что именно благодаря Игорю Савицкому удалось собрать столь масштабную и уникальную коллекцию. Формирование коллекции искусства XX века в Музее «Новый Иерусалим» началось в середине 1980-х годов, когда музей ещё находился на территории монастыря и носил название Московского областного краеведческого. Комплектование фондов работами художников XX столетия происходило в «Новом Иерусалиме» с чистого листа при поддержке директора Василия Нижегородова и было делом частной инициативы сотрудников музея, которые и сегодня продолжают свою деятельность, — Людмилы Денисовой (сейчас заведующая художественным отделом и хранитель живописи) и Ларисы Чернениловой (сейчас ведущий научный сотрудник).

Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов, отражающих поиски художников 1920–1930-х годов. В разделе «Мастера нового Востока» представлены работы, формирующие образ Востока и национального модернизма (Александр Волков, Николай Карахан, Урал Тансыкбаев и другие). «Лица времени» посвящены портрету как хронике эпохи и исследованию типажей нового общества. «Метафизика 1920–1930-х» обращается к философским поискам Климента Редько и Соломона Никритина, которые стремились отобразить на холсте стремительные перемещения человека во времени и пространстве, борьбу индустрии и природы, напряжение космических и земных сил, колебания радиоволн. Раздел «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“» посвящен художникам — Александру Шевченко, Ростиславу Барто, Николаю Витингу и другим, — отстаивавшим значимость станковой живописи как носителя духовного опыта и подлинных смыслов истории на фоне увлечения индустриальным производством и дизайном. Каждый из разделов подчеркивает полифонию и экспериментальный дух времени, сохраняя уникальность авторских высказываний.

«Для нашего музея участие в выставке „Свет между мирами“ — это не просто международное сотрудничество, а важнейшее событие, позволяющее вновь обратить внимание на художественные открытия, сделанные поколением, оставшимся за пределами официальной истории советского искусства. Коллекция музея Савицкого уникальна не только своим составом, но и историей формирования — она стала возможной благодаря смелости и дальновидности Игоря Витальевича Савицкого, который, рискуя, сохранял то, что было отвергнуто системой. Сегодня, когда наши работы выходят за пределы Нукуса и оказываются в диалоге с собраниями таких музеев, как „Новый Иерусалим“, мы видим, как важно продолжать это наследие — говорить о многообразии, эксперименте, личных художественных интонациях, которые и составляют живую ткань культуры. Уверена, что выставка станет важным вкладом в переосмысление роли региональных музеев в сохранении и интерпретации глобального художественного процесса»,- директор Нукусского музея (Savitsky Museum) Гулбахар Изентаева.

Частью выставки также станут звуковые инсталляции: посетители смогут услышать «голоса» представленных на выставке художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой — от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов.

В рамках выставки издается научный каталог, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа тематических мероприятий для взрослых и детей.

Выставка продлится до 8 ноября.

О фонде развития культуры и искусства Узбекистана.

Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана был создан в 2017 году Постановлением Президента Узбекистана. Фонд занимается сохранением, продвижением и поддержкой культурного наследия Узбекистана, а также расширением международных и межгосударственных культурных связей, развитием сотрудничества с международными культурными организациями и благотворительными фондами в сфере культуры и искусства. Играя ведущую роль в культурном развитии страны, Фонд привержен развитию культурной экосистемы страны, стимулированию креативной экономики и созданию возможностей для деятелей искусства на национальном, региональном и международном уровнях. Фонд убежден, что культура и наследие играют ключевую роль в формировании общества, объединении сообществ, преемственности поколений и развитии межкультурного диалога.

Фонд успешно провел более 15 выставок музейных экспонатов за рубежом, четвёртую Всемирную конференцию по креативной экономике (WCCE, 2–4 октября 2024 года), а также реализует такие масштабные инициативы, как Аральский культурный саммит (4–6 апреля 2025 года, Нукус, Каракалпакстан), участие Узбекистана в Expo 2025 в Осаке (апрель — октябрь 2025, Осака, Кансай, Япония), реновация Центра современного искусства в Ташкенте, строительство нового здания Государственного музея искусств Узбекистана по проекту Тадао Андо и реставрация Дворца великого князя Романова. Фонд также запустил проект Tashkent Modernism XX/XXI — долгосрочное исследование, направленное на документирование и защиту модернистской архитектуры Ташкента. В рамках проекта вышли две важные публикации в сотрудничестве с Rizzoli New York (издано в ноябре 2024 года) и Lars Müller Publishers. В Бухаре Фонд организует первую Бухарскую биеннале, которая пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.